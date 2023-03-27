В Україні різко здешевшала популярна крупа: порівняння цін

В окремих мережах супермаркетів гречку продають по ціні від 53,9 грн/кг.
В Україні різко знизилася ціна на гречку. Станом на 27 березня кілограм крупи коштує 59-76 гривень. Це майже на шість гривень менше від середньомісячної ціни лютого. Тоді гречка коштувала 66,16 грн.
Про це повідомляє "Мінфін".
За його даними, в окремих мережах супермаркетів гречку продають по ціні від 53,9 грн/кг (Metro) до 76,4 грн/кг (Varus).
Ціна на гречку знижується впродовж 7 місяців поспіль. Востаннє ціни на неї зросли ще в серпні-2022 – від 91,7 грн/кг до 92,73 грн/кг (+1,03 грн).
Далі ж вартість лише знижувалася:
- вересень – до 87,94 грн (дешевша на 4,79 грн);
- жовтень – до 80,78 грн (здешевшала на 7,16 грн);
- листопад – до 76,99 грн (дешевша на 3,79 грн);
- грудень – до 73,85 грн (здешевшала на 3,14 грн);
- січень-2023 – до 69,4 грн (дешевша на 4,45 грн);
- лютий – до 66,16 (здешевшала на 3,23 грн).
Ціни на гречку в Україні знижуються, зокрема, через гарний урожай. За даними Мінагрополітики, ще на середину листопада її було намолочено 156 тис. тонн.
Як зазначив перший заступник голови міністерства Тарас Висоцький, щорічна потреба українців у гречці становить 100-110 тис. тонн.
"Відповідно, Україна повністю забезпечить себе гречкою, ще й сформує резерв", – зазначив він.
Водночас ціни на продукти в Україні зростають. Цибуля вже коштує 70 гривень за кілограм, а огірки дорожчі за банани.
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