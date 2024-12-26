В Україні різко здорожчав один з овочів борщового набору: прогноз експертів

Від початку поточного тижня ціна на моркву зросла до 23-30 грн/кг ($0,55-0,71/кг), що на 15% більше порівняно з минулим тижнем.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Виробники пояснюють це підвищенням попиту від гуртових компаній та роздрібних мереж, які активно закуповують моркву для подальшої реалізації.

Основними факторами зростання є скорочення пропозиції некондиційної моркви, оскільки постачання з необладнаних складів значно знизились. Попит на якісну продукцію залишається високим, а деякі великі господарства навіть стримують продажі в очікуванні ще більшого зростання цін.

Зараз морква в Україні коштує в середньому в 2,6 раза дорожче, ніж на цей період минулого року. Аналітики не виключають, що ціни можуть продовжити зростати й наступного тижня.

"Водночас оператори ринку зазначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на моркву, через що вони не відкидають, що наступного тижня фермери робитимуть спроби вкотре підвищити ціни в цьому сегменті", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на апельсини та мандарини

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