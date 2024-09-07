В Україні різко здорожчав популярний овоч з борщового набору: які ціни наразі

Ціни на картоплю в Україні значно зросли. Основною причиною цього є збільшення попиту з боку місцевих оптових компаній і роздрібних мереж.

Про це повідомили аналітики проєкту East Fruit.

Ситуація на ринку ускладнюється чутками про можливу нестачу якісної картоплі цього сезону.

Станом на 4 вересня, ціна картоплі на ринку України становила від 12 до 18 гривень за кілограм, що еквівалентно $0,29-0,44 за кілограм. Це на 16% більше в порівнянні з кінцем минулого робочого тижня. Виробники вказують, що зростання цін також обумовлене зменшенням обсягів виробництва картоплі в країні.

Аналізи показують, що цьогорічна аномальна посуха суттєво вплинула на врожайність картоплі в основних регіонах виробництва. Несприятливі погодні умови негативно позначилися не тільки на кількості врожаю, але і на його якісних характеристиках.

Наразі оптові ціни на картоплю в Україні вже в середньому вдвічі вищі, ніж на початку вересня 2023 року. Тим не менше, багато учасників ринку не очікують зниження торгової активності в цьому сегменті найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли копати картоплю 2024 року, щоб добре збереглася: найкращі дати за місячним календарем.

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