В Україні різко зміниться погода: прогноз на п'ятницю, 10 листопада

В Україні завтра, 10 листопада, без опадів. У західних областях вночі температура опуститься нижче нуля, в решті регіонах – також заморозки.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних областях: температура вночі від +4 до -2 С; вдень – від +9 до +11 градусів.

У північних областях: температура вночі від +5 до +3 °С; вдень від +9 до +11 градусів.

У центральних областях: температура вночі від +3 до +1 °С; вдень від +11 до +13 °С.

У східних областях: температура вночі від +6 до +3 °С; вдень від +8 до +12 градусів.

У південних областях: температура вночі від +5 до +3 ° С; вдень від +13 до +15 градусів.

У Києві без опадів. Температура вдень до +11, уночі похолодає до +4.

За даними синоптикині Наталки Діденко, у суботу та неділю Україну накриє циклон. В усіх областях України можливі дощі.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.

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