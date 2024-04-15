В Україні різко зміниться погода: синоптикиня попереджає про заморозки та похолодання

Циклон змінить погодні умови.
В Україні протягом тижня погода буде значною мірою холодною, вітряною, із дощем і навіть трохи з мокрим снігом. Заморозки в другій половині тижня теж можливі.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Завтра, 16 квітня, атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами. Також впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини. На решті території України дощі малоймовірні.
Температура повітря - вкрай неоднорідна.
Наприклад, на крайньому заході завтра вдень подекуди нижче +10 градусів, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 градусів.
Вітер буде поки що південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний.
У Києві 16 квітня часом дощ, можлива гроза. Температура повітря впродовж дня +17,+18 градусів.
Надалі переважатиме свіжа, іноді навіть холодна погода з періодичними дощами.
Раніше стало відомо, що цього тижня погодні умови в Україні очікуються нестійкими, з коливаннями температури повітря, атмосферного тиску, а також дощами у супроводі гроз та поривчастим вітром.
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