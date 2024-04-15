В Україні різко зміниться погода: синоптикиня попереджає про заморозки та похолодання

В Україні протягом тижня погода буде значною мірою холодною, вітряною, із дощем і навіть трохи з мокрим снігом. Заморозки в другій половині тижня теж можливі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Завтра, 16 квітня, атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами. Також впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини. На решті території України дощі малоймовірні.

Температура повітря - вкрай неоднорідна.

Наприклад, на крайньому заході завтра вдень подекуди нижче +10 градусів, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 градусів.

Вітер буде поки що південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний.

У Києві 16 квітня часом дощ, можлива гроза. Температура повітря впродовж дня +17,+18 градусів.

Надалі переважатиме свіжа, іноді навіть холодна погода з періодичними дощами.

Раніше стало відомо, що цього тижня погодні умови в Україні очікуються нестійкими, з коливаннями температури повітря, атмосферного тиску, а також дощами у супроводі гроз та поривчастим вітром.

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