В Україні різко змінюється погода: після теплої неділі очікуються дощі та заморозки

В Україні сьогодні встановився найтепліший день на тлі найближчої перспективи похолодання. Буде сонячно та тепло. Вдень температура повітря сягатиме +20…+27 градусів, на Луганщині — місцями до +29.

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Проте вже сьогодні атмосферний фронт почав впливати на західні області: на Волині, Рівненщині та Львівщині очікуються дощі, щільна хмарність і поступове похолодання.

Завтра, 24 вересня, опади змістяться на північ та частину центральних областей, денна температура знизиться до +12…+16 градусів. У Києві прогнозується збільшення хмарності, місцями дощі, денна температура близько +15 градусів.

У середу тепла погода ще утримається на півдні, сході та місцями у центральних областях, проте від 25 вересня похолоднішає по всій країні. Вплив сухого, ясного та холодного антициклону з північного заходу Європи призведе до нічних заморозків: 25 вересня на півночі, 26–27 вересня — на півночі, заході, центральній частині та сході України.

Потрібно захистити рослини та городину та одягатися тепліше, адже вдень температура залишатиметься прохолодною, +12…+16 градусів.

До кінця тижня антициклон на ім’я Petralilly забезпечить ясне небо та сонячну погоду майже по всій Україні, проте нічні заморозки збережуться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде різке похолодання та потужний холодний атмосферний фронт принесе до України дощі та відчутне зниження температури.