ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
1 хв

В Україні різко змінюється погода: після теплої неділі очікуються дощі та заморозки

В Україні метеорологи наголошують на підготовці до нічних заморозків та зниження денних температур.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Собака

Собака / © iStock

В Україні сьогодні встановився найтепліший день на тлі найближчої перспективи похолодання. Буде сонячно та тепло. Вдень температура повітря сягатиме +20…+27 градусів, на Луганщині — місцями до +29.

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Проте вже сьогодні атмосферний фронт почав впливати на західні області: на Волині, Рівненщині та Львівщині очікуються дощі, щільна хмарність і поступове похолодання.

Завтра, 24 вересня, опади змістяться на північ та частину центральних областей, денна температура знизиться до +12…+16 градусів. У Києві прогнозується збільшення хмарності, місцями дощі, денна температура близько +15 градусів.

У середу тепла погода ще утримається на півдні, сході та місцями у центральних областях, проте від 25 вересня похолоднішає по всій країні. Вплив сухого, ясного та холодного антициклону з північного заходу Європи призведе до нічних заморозків: 25 вересня на півночі, 26–27 вересня — на півночі, заході, центральній частині та сході України.

Потрібно захистити рослини та городину та одягатися тепліше, адже вдень температура залишатиметься прохолодною, +12…+16 градусів.

До кінця тижня антициклон на ім’я Petralilly забезпечить ясне небо та сонячну погоду майже по всій Україні, проте нічні заморозки збережуться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде різке похолодання та потужний холодний атмосферний фронт принесе до України дощі та відчутне зниження температури.

Дата публікації
Кількість переглядів
373
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie