В Україні різко змінилися ціни на овочі та гречку: у чому причина

Ціни на продукти

Реклама

Ціни на овочі в Україні суттєво знизилися через надлишок врожаю, тоді як вартість гречки зростає внаслідок скорочення посівних площ та дій посередників.

Про це повідомив член аграрного комітету Верховної Ради Дмитро Соломчук для телемарафону.

Причини низьких цін на овочі

За словами депутата, минулорічний дефіцит змусив аграріїв суттєво збільшити площі під овочеві культури. Це і призвело до надлишку пропозиції. Сьогодні фермери не можуть реалізувати великі обсяги картоплі навіть по 7–8 грн за кілограм. А ціни на моркву та буряк тримаються на рівні 4–5 грн.

Реклама

«Минулої весни на всіх ефірах обговорювали здорожчання овочів, коли там картопля дійшла до 35 грн. А в цьому році навпаки ціни копійчані. Тому що аграрії відгукнулися. Побачили, що є проблема — потрібно наповнити холодильник, споживчий кошик овочами українських споживачів. Тому вони (аграрії — ред.) збільшили площі і вийшло так», — зазначив Дмитро Соломчук.

Чому здорожчала гречка

Водночас ситуація з гречкою є протилежною. Попри те, що її споживання в Україні не є критичним, скорочення посівів та ринкові маніпуляції підштовхнули вартість крупи вгору.

«Її дуже мало засівали. І на цей рік скорочують аграрії площі під засів гречки», — пояснив член профільного комітету.

Соломчук додав, що через цей дефіцит і зросли ціни на крупу. Хоча гречка є популярною серед українців, але її реальна залежність споживання від неї в країні залишається однією з найменших.

Реклама

