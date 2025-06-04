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В Україні різко зміниться погода: на що чекати найближчими днями
Дощі відступають — у четвер на Україну чекає різке потепління до +32°C.
Сьогодні, 4 червня, опади можливі лише на сході, а вже завтра, 5 червня, — сухо й сонячно майже по всій країні.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Після проходження атмосферного фронту дощі припиняються. У четвер, 5 червня, по всій Україні очікується суха та сонячна погода. Виняток — західні області, де ввечері можуть пройти грозові дощі.
Температура повітря знову підвищиться: в Україні буде +25…+30 °C, на заході місцями до +30…+32 °C. У західних регіонах можливі штормові пориви південного вітру.
У Києві 5 червня сухо, повітря прогріється до +26…+28 °C. До кінця тижня синоптики прогнозують спекотну погоду з періодичними грозовими дощами на заході та півночі країни.
«Не соромтеся носити легкі картузи, хусточки чи капелюшки — літнє сонце бешкетне й сильне», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в червні. Детальний прогноз погоди на перший місяць літа в Україні.