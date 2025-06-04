ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
1 хв

В Україні різко зміниться погода: на що чекати найближчими днями

Дощі відступають — у четвер на Україну чекає різке потепління до +32°C.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН.ua

Сьогодні, 4 червня, опади можливі лише на сході, а вже завтра, 5 червня, — сухо й сонячно майже по всій країні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Після проходження атмосферного фронту дощі припиняються. У четвер, 5 червня, по всій Україні очікується суха та сонячна погода. Виняток — західні області, де ввечері можуть пройти грозові дощі.

Температура повітря знову підвищиться: в Україні буде +25…+30 °C, на заході місцями до +30…+32 °C. У західних регіонах можливі штормові пориви південного вітру.

У Києві 5 червня сухо, повітря прогріється до +26…+28 °C. До кінця тижня синоптики прогнозують спекотну погоду з періодичними грозовими дощами на заході та півночі країни.

«Не соромтеся носити легкі картузи, хусточки чи капелюшки — літнє сонце бешкетне й сильне», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в червні. Детальний прогноз погоди на перший місяць літа в Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie