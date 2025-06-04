В Україні різко зміниться погода: на що чекати найближчими днями

Погода в Україні / © ТСН.ua

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Сьогодні, 4 червня, опади можливі лише на сході, а вже завтра, 5 червня, — сухо й сонячно майже по всій країні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Після проходження атмосферного фронту дощі припиняються. У четвер, 5 червня, по всій Україні очікується суха та сонячна погода. Виняток — західні області, де ввечері можуть пройти грозові дощі.

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Температура повітря знову підвищиться: в Україні буде +25…+30 °C, на заході місцями до +30…+32 °C. У західних регіонах можливі штормові пориви південного вітру.

У Києві 5 червня сухо, повітря прогріється до +26…+28 °C. До кінця тижня синоптики прогнозують спекотну погоду з періодичними грозовими дощами на заході та півночі країни.

«Не соромтеся носити легкі картузи, хусточки чи капелюшки — літнє сонце бешкетне й сильне», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в червні. Детальний прогноз погоди на перший місяць літа в Україні.

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