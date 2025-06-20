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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні різко зміниться погода: прогноз від синоптиків на 20 червня

20 червня в Україні вдарять шквали, подекуди пройдуть дощі. Синоптики застерігають про небезпеку.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Погода в Україні

Погода в Україні / © Associated Press

Погода в Україні 20 червня буде нестійкою: короткочасні дощі, сильний вітер і зниження температури охоплять більшість регіонів країни.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

Погода в Україні 20 червня

Правобережжя залишатиметься під впливом підвищеного атмосферного тиску, а Лівобережжя — зниженого. Уночі незначні дощі пройдуть на півдні, північному сході та в Карпатах. Удень опади ймовірні в північних і східних областях. На решті території буде сухо.

Очікується північно-західний вітер до 15–20 м/с, особливо у західних, північних і центральних регіонах. Вітер принесе помітне похолодання — вночі на заході та півночі, а вдень майже по всій країні.

Температура вночі становитиме +11…+16°, на заході та півночі +8…+13°. Удень повітря прогріється до +15…+20°, на Закарпатті — до +23°. У південних регіонах — вночі +14…+19°, вдень +21…+26°.

Прогноз погоди 20 червня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди 20 червня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 20 червня

У Києві та області 20 червня — хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, удень очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, пориви 15–18 м/с.

Температура в області — вночі +8…+13°, вдень +15…+20°. У Києві — вночі +11…+13°, удень +16…+18°.

У Києві та Київській області 20 червня оголошено жовтий рівень небезпеки через пориви вітру до 18 м/с.

Попередження про небезпеку

Протягом 19–21 червня в більшості областей країни — крім окремих районів півночі, Рівненщини зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні / © Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні / © Укргідрометцентр

20 червня пориви вітру 15–20 м/с очікуються в більшості західних, північних та центральних областей. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, від 17 до 22 червня в Україні утримається спекотна погода. Водночас 20–21 червня очікується короткочасне зниження температури, крім південних областей. Місцями пройдуть періодичні дощі, переважно на півночі країни.

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