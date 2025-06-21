В Україні різко зміниться погода: прогноз від синоптиків на 21 червня

Погода в Україні 21 червня / © Associated Press

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Погода в Україні, 21 червня, буде хмарною з проясненнями. Атмосферні фронти з північного заходу принесуть короткочасні дощі — вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень по всій країні, крім заходу.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Україна перебуває під впливом північно-західних процесів. Очікуються чергування атмосферних фронтів, які формуватимуть нестійку погоду з дощами та місцями грозами. У вихідні на заході встановиться поле підвищеного тиску, що з понеділка охопить більшість Правобережжя. У повітря надходитиме холодне повітря з північних широт.

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Погода в Україні 21 червня

Температура вночі коливатиметься від +8 до +13°, на морському узбережжі — до +17°. Вдень повітря прогріється до +16…+21°, у південних областях та на Закарпатті — до +24°. У Карпатах — найпрохолодніше: вночі +2…+7°, вдень +13…+18°. Очікується північно-західний вітер 7–12 м/с, місцями поривчастий

Погода в Києві та області 21 червня

У столиці та на Київщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями та короткочасними дощами. Температура вночі +11…+13°, вдень близько +20°. По області — +8…+13° вночі, +16…+21° вдень. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку

21–23 червня на більшій частині території України, крім окремих північних областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Особливу увагу слід звернути жителям Рівненської, Житомирської.

Попередження про пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що в Україні 20–21 червня очікується короткочасне зниження температури, крім південних областей. Місцями пройдуть періодичні дощі, переважно на півночі країни.

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