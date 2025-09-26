ТСН у соціальних мережах

419
2 хв

В Україні різко зміниться погода: прогноз від синоптиків на вихідні

Останні вихідні вересня принесуть українцям похолодання з приморозками і туманами. Подекуди прогнозують невеликі дощі.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Заморозки

Заморозки

Вихідні 27–28 вересня в Україні будуть прохолодними та з нічними заморозками. Малорухомий скандинавський антициклон зумовить підвищений атмосферний тиск, слабкий вітер і холодні ночі. У неділю на захід і північ країни вийде атмосферний фронт, який принесе опади.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич в прогнозі для Meteoprog.com.

Погода 27 вересня

У західних регіонах збережеться малохмарна й суха погода, без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С, у Карпатах +5…+10 °С.

На півночі країни буде мінлива хмарність без опадів. Вночі очікується +1…+6 °С, заморозки 0…-3 °С, удень +13…+18 °С.

У центральних областях — сухо, з туманами вранці. Температура вночі +1…+6 °С, заморозки на ґрунті 0…-3 °C; вдень +14…+19 °C.

На півдні та в Криму — сонячно й сухо. Вночі +3…+9 °C, удень +15…+20 °С. У Криму вдень місцями пориви вітру до 15–17 м/с.

У східних регіонах — мінлива хмарність, без опадів. Вночі +1…+6 °С, заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °C.

Погода 28 вересня

На заході вночі істотних опадів не прогнозують, вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі +2…+7 °С, заморозки 0…-3 °С; вдень +11…+16 °С.

На півночі країни впродовж доби очікується хмарна і дощова погода. Температура вночі +4…+9 °С, вдень +9…+14 °С.

У центральних регіонах — без опадів, місцями тумани. Вночі +2…+7 °С, заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С.

На півдні та в Криму — сухо й сонячно. Вночі +3…+8 °С, місцями заморозки на ґрунті 0…-3 °С; вдень +16…+21 °С.

На сході — мінлива хмарність без опадів. Температура вночі +3…+8 °С, заморозки на ґрунті 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С.

Нагадаємо, синоптики попереджають про поступове похолодання, яке охопить усі регіони країни найближчими днями.

419
