Укрaїнa
540
В Україні різко зміниться погода: що прогнозують синоптики на 28 грудня

В Україну повернеться зимова негода: очікуються сніг, мокрий сніг та штормові пориви.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Погода в Україні

Погода в Україні / © unsplash.com

У неділю, 28 грудня, яка стане останньою неділею 2025 року, в Україні очікується мокрий сніг та різке посилення вітру. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Опади будуть пов’язані з проходженням атмосферних фронтів східного циклону. Температура повітря впродовж дня становитиме від -2 до +3 градусів, уночі підмерзатиме. На дорогах можлива ожеледиця.

У Києві 28 грудня очікуються сніг, мокрий сніг і сильний вітер, температура триматиметься близько нуля.

Надалі, за словами Діденко, в Україні збережеться волога погода з періодичним снігом.

«Морози посиляться під Новий рік, із 30-го грудня розпочнеться новий етап похолодання», — додала синоптикиня.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань попереджав, що до кінця 2025 року погода продовжить підтримувати динамічний зимовий характер.

