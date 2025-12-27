- Дата публікації
В Україні різко зміниться погода: що прогнозують синоптики на 28 грудня
В Україну повернеться зимова негода: очікуються сніг, мокрий сніг та штормові пориви.
У неділю, 28 грудня, яка стане останньою неділею 2025 року, в Україні очікується мокрий сніг та різке посилення вітру. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Опади будуть пов’язані з проходженням атмосферних фронтів східного циклону. Температура повітря впродовж дня становитиме від -2 до +3 градусів, уночі підмерзатиме. На дорогах можлива ожеледиця.
У Києві 28 грудня очікуються сніг, мокрий сніг і сильний вітер, температура триматиметься близько нуля.
Надалі, за словами Діденко, в Україні збережеться волога погода з періодичним снігом.
«Морози посиляться під Новий рік, із 30-го грудня розпочнеться новий етап похолодання», — додала синоптикиня.
Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань попереджав, що до кінця 2025 року погода продовжить підтримувати динамічний зимовий характер.