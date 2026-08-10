Україна знову прогріється до +33° / © Associated Press

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Сьогодні, 10 серпня, більшість регіонів чекає сонячний день без опадів, а на півдні та південному сході знову до 30–33°.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

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В Україні хмарність мінлива, опадів не прогнозується — лише на південному сході країни вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5–10 м/с — помірний. Температура вночі 11–16°, вдень 24–29°.

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На півдні та південному сході країни тепліше: вночі 16–22°, вдень 28–33°.

Погода у Києві 10 серпня

Сьогодні у Києві мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Уночі 14–16°, вдень комфортні 27–29°.

Температура по Київській області вночі 11–16°, вдень 24–29°.

Нагадаємо, до України після пекельної спеки прийшли сильні зливи. Напередодні в Івано-Франківську випали інтенсивні опади, виникли сильні підтоплення.

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