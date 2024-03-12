В Україні різко зросла кількість жінок із подарованими автівками – дані МВС

Йдеться про перереєстрацію автомобілів на підставі договорів дарування. Цікаво, що жінкам також дарували вантажівки, тягачі, автовози і навіть автоцистерни.

В Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування.

Про це свідчать дані МВС, які проаналізувало видання NGL.media.

"Судячи з усього, це прямо пов’язано із законодавчими ініціативами, які передбачають суттєві обмеження в розпорядженні майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації", – зробили висновок у джерелі.

Дані надано після дослідження щомісячних даних про транспортні засоби та їхніх власників, які публікує МВС.

"Зауважили, що кількість реєстраційних дій з транспортом на підставі договорів дарування значно зросла. Наприклад, за минулий рік перереєстрація за договорами дарування, укладеними в територіальних сервісних центрах, зросла в 2,3 раза. Якщо зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот, то від літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні – перевищила 1000, у лютому – сягнула майже 1300 договорів", – йдеться у дослідженні.

В Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування

Згідно з результатом аналізу даних МВС, українські чоловіки почали масово переписувати автомобілі на своїх дружин і через певні законодавчі ініціативи, які передбачають заборону чоловікам, що ухиляються від мобілізації, на проведення операцій з майном та обмеження на керування належними їм транспортними засобами. Варто наголосити, що жоден з таких законопроєктів наразі не став законом.

Водночас у відкритих наборах даних МВС відсутня інформація про стать набувачів подарунків, тому Головний сервісний центр МВС на запит NGL.media надав такі знеособлені дані.

Ці дані підтвердили нашу гіпотезу, бо саме від грудня 2023 року жінки почали значно частіше отримувати автомобілі в подарунок. Наприклад, у жовтні співвідношення жінки / чоловіки становило 175 проти 110, у листопаді – 157 проти 144, у грудні – вже 361 проти 114. А в січні це співвідношення зросло до 865 жінок проти 159 чоловіків. У лютому обдарованих автомобілями жінок стало вшестеро більше, ніж чоловіків.

Загалом за останні місяці жінкам найчастіше дарували автомобілі переважно 2007-2018 років випуску, нових автомобілів 2022-2023 р.в. лише вісім десятків. Найпопулярнішими моделями подарунків стали Volkswagen Passat, Кіа Sportage і Skoda Octavia. Хоча жінкам також дарували вантажівки, тягачі, автовози і навіть автоцистерни.

Нагадаємо, в соцмережах українці активно обговорюють можливість масового переоформлення нерухомого майна чоловіками через мобілізацію.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що з цього чутки, а що дійсно планується та чого очікувати.

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