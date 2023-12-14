В Україні різко зросте ціна на яйця: стало відомо, з чим це пов'язано

Вартість яєць може зрости з 60 гривень до 70 за один десяток.

В Україні в період новорічних свят можуть e ціні стрибнути яйця. Вартість може піднятися на 10 гривень.

Про це “Уніану” повідомила аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

За її словами, під час новорічних свят вартість яєць може зрости з 60 гривень до 70 за один десяток.

"В середині грудня 2023 року десяток яєць у супермаркетах України коштує близько 59,75 грн, що на 7% перевищує показник місячної давнини. Порівнюючи з груднем 2022 року, ціна на яйця зараз на 19% нижча. В період новорічних свят ціна на яйця може ще зрости, але не перевищити показник 70 грн за десяток", – зазначила аналітикиня.

Вона також додала, що протягом року є два пікові періоди, коли ціни на яйця піднімаються: це Великдень і Новий рік. Саме в цей час збільшується попит.

"Крім того, в період новорічних свят птиця в господарствах населення дуже погано несеться через низькі температури, що скорочує пропозицію на ринку та в комбінації з підвищеним попитом призводить до зростання цін", – підкреслила Литвин.

Нагадаємо, що рівень інфляції в Україні наступного року може змінитися.

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