В Україні розбився F-16, загинув пілот: деталі катастрофи та версії авіатрощі

Україну сколихнула нова трагедія. Розбився F-16. Захищаючи наше небо від ворожих ракет та дронів, загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Олексій Месь. Він на F-16 збивав ракети, які Росія запустила під час масованих обстрілів. Втім, і тут не минулося без скандалу. Одіозна нардепка Мар’яна Безугла розповсюдила інформацію “з власних джерел” та обурила цим всю країну.

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"Під час відбиття ракетного удару з боку рф по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України. В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака", - повідомили в Повітряних силах.

Згодом у повітряному командуванні "Захід" повідомили ім’я пілота. Це Олексій Месь, який ціною власного життя врятував українців, адже невідомо, скільки б ще горя наробила Росія того дня, якби ракети не були збиті. У Повітряних силах зазначили, що саме Олексій знищив 3 крилаті ракети та один ворожий дрон. З ним вже попрощалися у рідному місті 29 серпня. В останню путь Героя провели пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією, аби віддати останню шану, виконали бойові друзі Олексія.

Що відомо про загиблого пілота

Олексій Месь був провідним українським пілотом. Він відомий під позивним “Мунфіш”. Сам він - лучанин. Народився 20 жовтня 1993 року. Військову службу проходив за контрактом. У вересні 2023 року стало відомо, що льотчик з позивним "Мунфіш" проходить навчання на F-16 у Британії.

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Про це, зокрема, повідомляло 144-те винищувальне крило Повітряних сил Нацгвардії США. "Мунфіш" навіть виходив в ефір телемарафону та розповідав про навчання українців на західних винищувачах та пояснював, чим вони відрізняються від радянських літаків.

До того, як пересісти на F-16, Месь був командиром ескадрильї українських винищувачів МіГ-29, а до передання літаків Україні "Мунфіш" разом з іншим відомим українським льотчиком Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус" постійно лобіювали питання передачі Україні західних винищувачів F-16.

"Джус" та "Мунфіш" їздили до США та зустрічалися з американськими урядовцями, щоб переконати їх дозволити передачу F-16 українській армії. Однак його побратим "Джус" так і не побачив передачу літаків Україні, він загинув 25 серпня 2023 року в результаті авіакатастрофи під час польоту над Житомирською областю.

"Мунфіш" віддав життя за Україну через рік та один день після загибелі “Джуса”. Нині в мережі обговорюють кілька версій авіакатастрофи. Західні ЗМІ опублікували свої версії з посиланням на “джерела”. Американські ЗМІ писали, що можливою причиною аварії могла бути поломка літака чи помилка пілота, але наразі це з'ясовується. Крім того, у "Голосі Америки" з посиланням на джерела в Повітряних силах України зазначали, що не виключається і так званий "дружній вогонь".

"Розглядаються різні версії, включаючи "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. Але достеменно причини буде відомо лише після завершення розслідування", - вказано в повідомленні.

Однак телеканал СNN випустив статтю, у якій посилаючись на джерела Генштабу, повідомив, що там не вважають причиною інциденту помилку пілота, а до розслідування авіакатастрофи долучать міжнародних експертів. Співрозмовник серед військового командування розповів ВВС, що літак не постраждав від ворожого вогню, і це не була помилка пілота, але триває повне розслідування обставин.

Водночас заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Міноборони США не може підтвердити, що переданий Україні винищувач F-16 був збитий українцями із ЗРК Patriot. Але це не завадило одіозній нардепці Мар’яні Безуглій навколо трагедії створити новий скандал, вона взялася стверджувати, що Ф-16 із пілотом були збиті українцями, а командування Повітряних сил гучно звинуватила у брехні.

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"За моєю інформацією F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він "не впорався з керуванням". Подія трапилась під час однієї з найпотужніших повітряних атак росіян 26 серпня. Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден з генералів не покараний. Генерал Олещук залишається на посаді", - заявила Безугла.

"На скандальний пост Безуглої відреагував і ексречник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він запитав, коли на Безуглу звернуть увагу відповідні органи", - написав він.

Що кажуть в ISW

Після того, як 29 серпня стало відомо про першу втрату Україною літака F-16 і загибель його пілота Олексія Меся під час масованої атаки 26 серпня, фахівці Інституту вивчення війни озвучили свої коментарі щодо цієї трагічної події.

Вони нагадали, що втрати техніки та літаків під час бойових операцій не є новим явищем — тож завжди очікувалося, що Україна втрачатиме у війні частину військової техніки, наданої Заходом.

"Однак будь-які втрати з-поміж й без того обмеженого запасу наданих Заходом F-16 та підготовлених пілотів матимуть надзвичайний вплив на спроможності України в експлуатації F-16 у найближчій перспективі, зокрема як частини її парасольки протиповітряної оборони або в ролі підтримки повітряно-наземних ударів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, аналітики ISW розповіли про значення першої втрати західного літака.

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