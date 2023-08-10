В Україні розформовано Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти — ЗМІ

Рішення Кабінету міністрів України про ліквідацію Офісу уповноваженого, що діяв при Мінреінтеграції, офіційно ще не з’явилося.

Керівник Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявив про ліквідацію цієї установи, яка займалася, зокрема, обміном тіл полеглих військових.

Про це він повідомив у коментарі hromadske.

За його словами, постанова Кабінету міністрів про розформування Офісу, який діяв у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, буде офіційно оприлюднена на днях.

Котенко стверджує, що за понад рік роботи його команда провела зустрічі з понад 10 тисячами родичів зниклих безвісти, більшість з яких отримала відповіді.

У звіті на сайті Мінреінтеграції йдеться, що у 2022 році уповноваженим було:

організовано 16 передач тіл загиблих, у результаті яких забезпечено репартацію 869 тіл (останків) загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України;

створено 7 спеціальних груп з пошуку тіл, речей і документів загиблих осіб, якими здійснено понад 50 виїздів на деокуповані території, в результаті яких ексгумовано більш як 700 тіл (останків), речей і документів;

розшукано та повернуто для поховання понад 3000 тіл загиблих із зон бойових зіткнень;

заведено 13 835 справ з розшуку осіб, зниклих безвісти.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко з посиланням на власні джерела повідомила, що повноваження цієї структури частково передадуть:

Міністерству внутрішніх справ — розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин;

Головному управлінню розвідки — повернення тіл загиблих;

Міністерству оборони — діяльність пошукових груп.

У Кабміні поки офіційно не коментували це рішення. На сторінці Олега Котенка у Facebook теж немає жодних натяків на розформування Офісу.

Нагадаємо, раніше в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. ТСН.ua розповідав, як родичі можуть отримати витяг із реєстру.

Читайте також: