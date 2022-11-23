В Україні розгортають роботу "Пунктів незламності": як знайти і які послуги можна отримати

Найближчий "Пункт незламності" можна знайти на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua.

В Україні розгортають роботу "Пунктів незламності" у зв'язку з черговою ракетною атакою з боку Росії та масовим знеструмленням.

Як знайти "Пункти незламності" та яку допомогу там надають – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про розгортання по всій Україні "Пунктів незламності" напередодні повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, там будуть усі базові послуги в разі аварійних відключень електроенергії, коли її неможливо відновити протягом кількох годин.

Також читайте Відсутність електрики у Львові: де у місті знайти пункти обігріву

Ці пункти працюють цілодобово та безкоштовно. Там доступні тепло, вода, світло, мобільний зв'язок, Інтернет, заряджання мобільних пристроїв, місця для відпочинку, забезпечення для мам та дітей, аптечки.

Як знайти "Пункт незламності"

Найближчий "Пункт незламності" можна знайти на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Для зручності створене поле для пошуку таких пунктів за конкретною адресою.

Ці пункти позначено на мапі спеціальними позначками. Зазвичай вони мають бути розташованими у стаціонарних та мобільних пунктах ДСНС, на залізничних вокзалах, у будівлях місцевих органів влади, обласних чи районних державних адміністрацій, школах, дитсадках та інших громадських місцях.

Скриншот з сайту nezlamnist.gov.ua.

У пунктах з генераторами можна буде безкоштовно зігрітися та підзарядити пристрої. Щодо інших послуг, то вони можуть бути платними на розсуд власників.

Скриншот з сайту nezlamnist.gov.ua.

"Пункти незламності" у прифронтових районах

На мапі не показано "Пункти незламності" поблизу лінії бойових дій, а саме в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Усе з міркувань безпеки.

Проте адреси пунктів можна дізнатися в органах місцевого самоврядування, обласних та районних військових адміністраціях.

Скільки людей можуть поміститися

Нетривалий час у пунктах одночасно можуть перебувати від 40 до 500 осіб. Часових лімітів на перебування там немає, проте треба давати можливість іншим отримати необхідні послуги.

У разі, якщо в пункті багато людей, чергові повинні зробити все, щоб вас прийняти.

Нагадаємо, російські війська 23 листопада завдали по Україні чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі, випустивши 70 ракет та п’ять ударних безпілотників "Ланцет". Сили ППО збили 51 ракету та всі дрони.

Внаслідок атаки без світла опинилась низка регіонів, зокрема, вся Київська область.

Окрім атак по інфраструктурі, окупанти поцілили і по багатоповерхівці на Київщині.

Що буде зі зв'язком та інтернетом у разі блекауту та чи реально придбати "Старлінк" – Андрій Набок

Читайте також: