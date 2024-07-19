В Україні розкрили схему масштабного розкрадання в армії: сума збитків вражає 

Правоохоронці під час масштабної спецоперації у рамках розслідування щодо розкрадання 138 млн грн, виділених на потреби армії, здійснили 70 обшуків та повідомили 30 підозр службовцям по всій Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора

Зазначається, що причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Правоохоронці також викрили окремих службовців на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

"За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 - у складі організованих злочинних груп. Серед підозрюваних - 3 очільника квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 очільників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці інкримінують посадовцям розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами: паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природного газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній.

Фото: gp.gov.ua

Зазначається, що одному з підозрюваних - очільнику регіонального КЕВ - інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 млн грн у вигляді комерційного майна, земділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його обвинувачують у зловживаннях під час закупівлі автівок для ЗСУ.

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