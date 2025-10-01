В Україні розкрили характеристики нової крилатої ракети: чим вражає "Довгий Нептун"

«Довгий Нептун»

Реклама

Державний портал «Зброя» офіційно розкрив ключові характеристики та індекси нової української крилатої ракети, яка довго фігурувала під робочою назвою «Довгий Нептун». Її зовнішній вигляд вперше показали на цьогорічний День Незалежності.

Про це пише Defense Express.

Оновлений ракетний комплекс отримав назву «Нептун-Д», а сама крилата ракета — індекс РК360Л. Ці параметри були оприлюднені на інтерактивній виставці в Києві.

Реклама

Стрибок дальності у 3,5 раза

Головна несподіванка криється в бойових характеристиках: дальність польоту РК360Л становить разючі 1000 км. Це у 3,5 раза більше за задекларовані 280 км протикорабельної версії ракети Р360.

Водночас розробники також збільшили й потужність: вага бойової частини «Довгого Нептуна» зросла до 260 кг (проти 150 кг у протикорабельному варіанті). Це є дуже несподіваним і складним технічним досягненням, оскільки зазвичай збільшення дальності польоту досягається саме ціною зменшення ваги боєголовки.

Нова ракета стала й більшою: її довжина (без прискорювача) зросла приблизно до 6 метрів, а діаметр корпусу — до близько 50 см.

Ураження наземних і морських цілей

Ракета РК360Л зберігає універсальність: вона здатна уражати як наземні, так і морські цілі. Це свідчить про те, що система наведення, ймовірно, зберегла активну радіолокаційну головку самонаведення, необхідну для атаки рухомих кораблів.

Реклама

Для забезпечення ефективного польоту над суходолом українські інженери вирішили низку складних завдань:

Забезпечили політ над змінним рельєфом місцевості, що значно складніше, ніж політ над рівною водною поверхнею. Гарантували можливість польоту за визначеним маршрутом без використання супутникової навігації. Налагодили точне ураження наземної цілі, що вимагає складніших систем, ніж наведення на великий металевий об’єкт у морі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський минулого тижня під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН порушив питання щодо можливості передавання Україні американських крилатих ракет великої дальності Tomahawk. Остаточне рішення про постачання цієї передової системи ухвалюватиме лідер США.

Обговорення американських ракет Tomahawk — це радше сигнал Росії про можливість їх появи на озброєнні України, ніж безпосереднє рішення про передавання.