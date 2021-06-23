В Україні розпочалася вакцинація компаній і робочих колективів: у МОЗ розповіли, що для цього потрібно

Якщо охочих щепитися в компанії менш ніж п'ятдесят, у МОЗ радять їм записатися до листа очікування вакцинації індивідуально.

В Україні розпочалася вакцинація проти COVID-19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися. Їх щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я України

Організовані колективи вакцинують у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр МОЗу. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації. Водночас навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає.

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

Для цього організовані колективи мають призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації. Ця людина складає поіменні списки охочих щепитися працівників. Таких людей має бути не менше ніж 50.

Коли підійде час щеплення колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

До приїзду мобільної бригади керівництво колективу має забезпечити необхідні умови:

Приміщення для вакцинації:

заздалегідь підготовлене, гігієнічно чисте, добре освітлене;

відділене від будь-яких виробничих площ або відкритих просторів з робочими місцями;

має вентиляцію для постачання свіжого повітря (припливна вентиляція, вікно тощо);

має достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації у складі щонайменше 3 осіб;

обладнане канапою для пацієнтів, стільцями та столиками для роботи мобільної бригади;

має столик, що може вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали та коробку для безпечної утилізації шприців;

має доступ до місця для гігієни рук (доступ до рукомийника), диспенсер зі спиртовмісним антисептиком, та дезінфектант для обробки столика, де розгортається місце підготовки вакцини для щеплення;

має доступ до інтернету (WiFi).

Приміщення для медичного спостереження після щеплень протягом 30 хв, яке може вмістити 5-10 осіб.

Засоби індивідуального захисту – маски, які закриватимуть рот та ніс (по 1 шт. на кожного працівника на кожні 2 години).

Якщо охочих щепитися в компанії менш ніж п'ятдесят, у Міністерстві охорони здоров’я радять їм записатися до листа очікування вакцинації індивідуально.

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