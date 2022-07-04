В Україні розпочали формування аварійних резервів для підготовки до зими в умовах війни - нардеп

Потрібно терміново розмістити замовлення на всю промисловість України, щоб ми мали запаси трансформаторів, підстанцій, кабелю, труб, клапанів та інших речей, які необхідні на випадок аварійних ситуацій.

В уряді розпочали формування аварійних резервів для підготовки до зими в умовах війни. Для цього планується завантажити замовленнями, в першу чергу, українську промисловість. Про це повідомив народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Віктор Бондар в ефірі телеканалу "Рада".

«Позавчора відбулась нарада у першого віце-прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Ми активно обговорювали питання підготовки до зими, до можливих аварійних та інших ситуацій. І прийнято дуже багато рішень, на цьому тижні будуть ще наради з Міністерством енергетики та Міністерством регіонального будівництва щодо скорочення енергозатрат в Україні, енергозбереження, а саме головне – по формуванню аварійних резервів. Вже є доручення підготувати списки всього необхідно. Мова йде про те, що сьогодні маємо терміново розмістити замовлення на всю промисловість України, щоб ми мали запаси трансформаторів, підстанцій, кабелю, труб, клапанів та інших речей, які необхідні на випадок аварійних ситуацій. Крім того, у нас йде війна, ворог може активно руйнувати нашу теплопостачальну мережу, постачання електроенергії, води тощо. І ми маємо до цих ситуацій бути готовими. Якщо це не знадобиться, тоді всі ці нові прилади можна передати громадам, в невеликі міста та села, де інфраструктура не змінювалась з часів радянського союзу. Таким чином відбудеться заміна застарілого обладнання на сучасне українське та європейське. Це дасть можливість скоротити споживання газу на 30-40%», - розповів нардеп.

Крім того, за його словами, щоб швидко підготуватися до аварійних ситуацій, потрібно створити мережу альтернативного теплопостачання.

«Розуміючи, що все це потрібно робити швидко, я запропонував встановлювати невеликі котельні на 5-10 будинків. Їх можна ставити за тимчасовою схемою на блоки і робити включення в діючі мережі. Таким чином в любий момент, якщо щось сталося, можна швидко увімкнути котельню та забезпечити людей теплом. Тобто, ми матимемо альтернативне теплопостачання, яке потім перейде громадам. І головне, що Україна може робити такі котельні сама, і на пелетах, і на газу, і на електроенергії. А те, чого не вистачає, ми маємо за тиждень порахувати разом із обленерго та комунальними підприємствами, і розмістити додаткові замовлення в Європі, де є десятки потужних європейських компаній, які можуть нам терміново за 3-4 місці поставити кожна по 30-50-100 таких об’єктів», - зазначив Бондар.

Кошти на цю програми, за словами народного депутата, можна скерувати з прибутків від експорту електроенергії, яку нещодавно Україна розпочала поставляти до Європейського Союзу.

Нагадаємо, минулого тижня Віктор Бондар закликав Кабінет Міністрів терміново прийняти програму підготовки до опалювального сезону, а також відновлення зруйнованої інфраструктури та житлового фонду.