В Україні розпочались військові навчання із застосування нового озброєння, яке передала Британія

Українські військові навчаються, як застосовувати протитанкові ракетні комплекси NLAW.
Сьогодні, 25 січня, у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нових протитанкових ракетних комплексів NLAW, які передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.
Про це повідомив канал "Оперативний ЗСУ".
"Старичі - Львівська область, військові навчаються застосуванню нового озброєння NLAW. Навчальний процес відбувається швидкими темпами", - йдеться у повідомленні.
Заняття проводять у 184 Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, про це повідомив її начальник Павло Ткачук.
"Вже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів. Переконаний, спільними зусиллями ми захистимо нашу Батьківщину від будь-яких зазіхань агресора", - зазначив він.
Як раніше повідомлялося, 18 лютого в Міноборони України повідомили, що ЗСУ отримали від Великої Британії оборонну допомогу. Йдеться про протитанкові керовані ракети NLAW - спільну розробку Британії та Швеції. В Міноборони запевнили, що надані засоби будуть використані лише для самооборони.
Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може розпочатися з наступу на Київ.
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