В Україні розпочалися найбільші 3D-сейсморозвідувальні дослідження

На заході України розпочалися 3D-сейсморозвідувальні дослідження, найбільш масштабні в державі за даною технологією. Територія робіт - понад 1,5 тисячі квадратних кілометрів.

Про це інформує пресслужба "Укргазвидобування".

Розпочатий проект може надати змогу по-новому оцінити перспективи нафтогазоносного регіону Карпат.

"Зокрема, наявні геологічні дані вказують на перспективність освоєння надр у цій місцевості на відносно великих глибинах. Завдяки 3D сейсморозвідці ми зможемо створити детальні, інформативні геологічні моделі виявлених покладів вуглеводнів і, як наслідок, отримати нові можливості для збільшення видобутку газу на заході України", – розповів директор з розвідки та розробки "Укргазвидобування" Максим Вітик.

Фахівці застосовують передові міжнародні практики геофізичних досліджень в складних геологічних умовах. Дослідження спрямовані на отримання нової інформації про поклади вуглеводнів на глибинах до 5 кілометрів.

Раніше ми повідомляли, що чотири населені пункти Херсонської області досі залишаються без газу. Фахівці не можуть оглянути та визначити обсяги пошкодження підземного газопроводу через тотальне замінування території.

Альтернативні джерела електрики: Нафтогаз переходить до відновлюваних енергоносіїв

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