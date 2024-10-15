В Україні розпочалися проблеми з бронюванням чоловіків: що про це відомо

Бронювання "зависло"? Бізнес скаржиться на труднощі з бронюванням співробітників. У Європейській Ббізнес Асоціації зробили гучну заяву. Там вважають, що проблема набирає системного характеру. Тим часом Міноборони перевіряє, кого та на яких підставах забронювали від мобілізації. Якщо виявлять порушення – бронювання може бути скасоване.

Всі деталі – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Бронювання "зависло"?

В Україні бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників. Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація.

"Зважаючи на динаміку запитів бізнесу щодо цього питання, проблема набирає системного характеру. Власне, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависає" у відповідних органах", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, станом на середину 2024 року співробітники в лавах ЗСУ є у 86% опитаних членських компаній асоціації. У половини, а саме у 52% компаній, кількість мобілізованих сягає 10% від загальної кількості військовозобов’язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 6% – 20-40%.

У близько половини компаній, а саме 46%, серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти. Зокрема, це керівники, інженери, ІТ-фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній. У Європейській Бізнес Асоціації додали, що для бізнесу дуже важлива прогнозованість кадрової політики.

"Покращення умов бронювання співробітників – це запит №1 від бізнесу на сьогодні за результатами опитувань асоціації. Компанії потерпають не лише від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу. Йдеться про ризик мобілізації критичних спеціалістів, до прикладу, операторів специфічного обладнання чи фахівців з унікальними знаннями, без яких можуть перерватися або зупинитися виробничі / операційні процеси на підприємстві", – вказано в повідомленні.

В ЄБА також додали, що за умов, коли економічне бронювання ще не ухвалене, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування.

Бронювання призупинили?

Нагадаю, що 17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через "Дію". Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифри планує розширити категорії бізнесу. 9 жовтня ЗМІ повідомили про нібито припинення процесу бронювання на час проведення аудиту, під час якого Міноборони перевірить, кого та на яких підставах забронювали від мобілізації. Про це йдеться в документі з рішенням уряду за підсумками наради. Текст документа опублікувало видання The Page. Його достовірність та ухвалення підтвердили джерела в уряді.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський був на нараді і нібито обурювався, що забронювали 1,5 мільйона чоловіків. Тому центральним органам виконавчої влади, обласним адміністраціям та іншим державним органам рекомендовано утриматися від ухвалення рішень про визначення таких підприємств "критично важливими" до врегулювання цього питання. Примітно, що сам же президент і запропонував ідею економічного бронювання.

Це була дуже проста формула, яку озвучив Зеленський. Наприкінці 2023 року на підсумковій пресконференції він пояснив, який вигляд може мати, цитую, "новий справедливий механізм бронювання" для бізнесу. За його словами, формулою такого бронювання має бути "ти воюєш або працюєш на державу”. Все це випливало з того, що з’явився запит на мобілізацію ще на 450-500 тисяч військових.

Одночасно Зеленський дав і свою оцінку того, скільки це може коштувати – 500 мільярдів гривень. Сума – просто непідйомна для України в сучасних воєнних реаліях, тож президент також зазначив, що очікує від Міністерства фінансів відповіді на запитання, де знайти ці кошти.

Аудит бронювання

За інформацією Міноборони, в Україні наразі налічується понад мільйон заброньованих чоловіків. В країні до 15 листопада мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

За його словами, до комісії, що проводитиме аудит, планують включити військових. Якщо підприємство виявиться "некритичним для держави", то бронювання переглянуть. Водночас Гаврилюк заперечив інформацію ЗМІ, що бронювання нібито призупинили повністю.

Бронювання через "Дію" та "Резерв+"

Нагадаю, що від жовтня 2024 року роботодавцям надали можливість подавати списки на бронювання своїх працівників не лише в паперовій формі, але й онлайн – через портал "Дія".

Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій, зазначив, що послуга працює в кілька кліків, а результату треба очікувати не довше години.

Під час формування списків роботодавець подає відомості щодо працівника. Крім паспортних даних і податкового номера, вказуються реквізити військово-облікового документа, військово-облікова спеціальність, а також дата оновлення персональних даних. Сформовані списки перевіряються електронними засобами Реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Далі відомості про бронювання автоматично відображатимуться в "Резерв+" та згенерованому військово-обліковому документі працівника, який також може за бажанням сформувати в "Дії" витяг про своє бронювання. Але така процедура діє лише тоді, коли працівник вчасно оновив свої військово-облікові дані, не перебуває в розшуку та перебуває на військовому обліку.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що ж чекає на тих працівників, які вчасно не оновили свої військово-облікові дані, але хочуть отримати бронювання.

Що буде з економічним бронюванням?

За словами нардепа Олексія Мовчана, наразі готують умови для роботодавців, які будуть включені в законопроєкт про економічне бронювання. Основна мета цих умов – легалізація працівників, що ховаються від призову і працюють нелегально. Це має призвести до активізації економіки та очікуваних надходжень до бюджету в 100 млрд грн.

Для отримання захисту від призову підприємствам потрібно дотримуватися певних умов, як-от офіційне оформлення працівників, відсутність штрафів і порушень податкового законодавства, а також податкових боргів. Мовчан підкреслив, що можливістю бронювання зможуть скористатися не лише підприємства критичної інфраструктури, але й інші компанії. Проте умови для індивідуальних підприємців відрізнятимуться, але конкретні деталі поки не розкриті. Відомо, що захист від призову може отримати особа, яка має "білу" зарплату, що перевищує середній рівень по регіону.

Наприклад, для мешканця Києва це має бути понад 21 тис. грн, а для жителя Полтавщини – понад 16 тис. грн. Підприємства повинні будуть сплатити від 20 до 30 тис. грн за кожного заброньованого працівника, але ця сума ще буде уточнена.

29 серпня стало відомо, що парламент розробив три моделі економічного бронювання від мобілізації. Ці моделі передбачають: сплату спеціального збору за бронювання працівників; бронювання на підставі заробітної плати; змішану модель бронювання. Також потрібно не мати заборгованості з виплати заробітної плати та сплати податків і зборів. Ще раніше з’являлася така інформація щодо основних пропозицій “економічного бронювання".

Важливий момент для ФОПів. Якщо фізична особа-підприємець виконує дві останні умови, а саме діяльність ФОПа розпочата до 2024 року і дохід становить не менше триразового збору за бронювання (61 200 грн), то він може бронювати як себе, так і своїх працівників. Примітно, що ФОПи, які були зареєстровані 2024 року, не зможуть забронювати своїх працівників.

Думки розділилися

Примітно, що стосовно принципу "воюй або плати" думки розділилися. Одні називають такий підхід несправедливим, адже він дозволятиме багатшим громадянам "відкупитися" від служби у війську. Інші вказують на невідворотність таких змін, враховуючи складну ситуацію з грішми для армії.

Однак за повідомленням нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, станом на 4 жовтня в Україні ухвалене рішення про впровадження моделі економічного бронювання. Проте яку модель обрали – ще невідомо, зазначає він, але обговорення йдуть навколо щомісячного підтвердження зарплати працівника. Ба більше, в Міністерстві економіки прогнозують, що економічне бронювання може запрацювати в жовтні-листопаді. За підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до держбюджету від цього можуть становити близько 8 млрд грн.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев передбачає, що вже до кінця 2024 року в Україні запрацює модель економічного бронювання.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.