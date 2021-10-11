В Україні розпочалися раптові перевірки шкільних їдалень: чим стривожені медики

Цього навчального року в школах зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій.

Від понеділка, 11 жовтня, Міністерство охорони здоров'я буде проводити раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків на золотистий стафілокок.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

У відомстві пояснили, що додатковий контроль проводиться через те, що цього року в закладах освіти вже зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій. Їхньою причиною були порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм, зокрема, люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока.

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“Раптові перевірки допоможуть з’ясувати, чи відбуваються насправді медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків. Чи це просто формальність. Носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання, адже йдеться про безпеку дітей”, - сказано у повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що ситуація з підробками ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів “дає підстави вважати, що і з медичними оглядами у нас не все гаразд".

Нагадаємо, масове захворювання понад 90 дітей у навчальному закладі у Хмельницькому було спричинене вживанням страв зі збудником інфекції — золотистим стафілококом.

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