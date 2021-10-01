В Україні розпочався осінній призов: скільки осіб піде на службу та хто може отримати відтермінування

В Україні розпочався осінній призов: скільки осіб піде на службу та хто може отримати відтермінування

Призов триватиме від 1 жовтня.

В Україні розпочинається осінній призов до лав Збройних сил: він триватиме упродовж двох місяців.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що перші відправлення до війська розпочнуться 5 жовтня. Завершиться призов 21 грудня. Заплановано, що призвуть 13 575 строковиків:

до лав Збройних сил - 6 500 осіб,

Національної гвардії - 4 775 осіб,

Державної прикордонної служби - 1 700 осіб,

Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб.

На строкову військову призиваються:

громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років,

старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Відповідно до вимог законодавства України, не підлягатимуть призову та надається відтермінування для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

З державного бюджету для проведення призивної кампанії виділено 71,1 млн грн. Зокрема, до ЗСУ - 34,1 млн грн та 25 млн - до Нацвардії.

Як повідомлялося, весняний призов тривав від квітня до червня. Усього відправленню у війська вмежах весняного призову підлягало 14 тис. 246 осіб.

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