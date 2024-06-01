В Україні розпочався сезон холери: що це за хвороба та як її уникнути

В Україні розпочався епідемічний сезон холери. Інфекція передається фекально-оральним шляхом через забруднену воду, їжу та побутові контакти.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Холера - це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139.

Зауважимо, що без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

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Попри те, що хвороба може вразити в будь-яку пору року, від 1 червня до 1 жовтня починається посилена небезпечка.

Як убезпечити себе від холери

не купуйте їжу, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі;

не купайтеся та не ловіть рибу у забруднених водоймах;

дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед їжею, після відвідування туалету та вулиці;

вживайте чисту воду, бажано бутильовану. Кип'ятіння води вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину;

перед вживанням мийте овочі і фрукти чистою водою та обробляйте окропом;

ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти перед вживанням.

Нагадаємо, хвороба, яка у світі перша серед причин інвалідності наймолодших, нині прогресує в Україні через війну. З-поміж першопричин розвитку розсіяного склерозу - стрес.

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