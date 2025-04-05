ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
381
Час на прочитання
2 хв

В Україні розпочнеться нове похолодання: сніг і дощ змінять весняне тепло

Погода в Україні різко змінюється, і вже з 6 квітня на заході та півночі країни очікуються заморозки та сніг.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Погода в УКраїні

Погода в УКраїні / © unsplash.com

В Україні знову зима — синоптики передбачають різке похолодання, дощ і сніг в усіх регіонах. Особливо складні умови чекають водіїв на дорогах у західних та північних областях.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха у інтерв’ю для радіо NV.

«Квітень завжди мінливий, у цьому році не виняток, також дуже контрастні погодні умови будуть. Зниження температури і зміна синоптичної ситуації розпочнеться сьогодні, незважаючи на спокійну погоду, сонячну і теплу ще вчора. Сьогодні внаслідок переміщення арктичного повітря з півночі Європи і утворення над територією України активного циклону, над північно-східним регіоном, очікуємо на ускладнення погодних умов», — розповіла вона.

Упродовж 6−7 квітня в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях можливі сильні опади у вигляді мокрого снігу і снігу. Місцями сніговий покрив досягне 10 см, а на дорогах буде ожеледиця, що створить складні умови для водіїв, особливо у неділю і понеділок.

6 квітня в західних і північних областях очікуються заморозки, в той час, як на Південному Сході залишатиметься тепло з температурою до +18°C. У центральних областях можливі локальні грози, а в західних — прохолодно. Вітри посиляться до 15−20 м/с.

За її словами, завтра на заході очікується сніг, температура знизиться до -3°C, а денні максимуми не перевищать +4°C. В решті регіонів — дощ і мокрий сніг при температурі +1+8°C. Південь і Схід будуть теплішими, до +15°C. 7 квітня на всій території можливий сніг, заморозки вночі, вдень прохолодно, до +4°C.

За словами синоптикині, заморозки триватимуть до 10 квітня, знижуючи температуру і спричиняючи опади у вигляді снігу та дощу. У перші дні квітня вже спостерігалися заморозки і сніг, що є частиною циклічних змін. Потепління прогнозується поступово, зокрема після 10 числа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie