В Україні розпочнеться нове похолодання: сніг і дощ змінять весняне тепло

Погода в УКраїні / © unsplash.com

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В Україні знову зима — синоптики передбачають різке похолодання, дощ і сніг в усіх регіонах. Особливо складні умови чекають водіїв на дорогах у західних та північних областях.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха у інтерв’ю для радіо NV.

«Квітень завжди мінливий, у цьому році не виняток, також дуже контрастні погодні умови будуть. Зниження температури і зміна синоптичної ситуації розпочнеться сьогодні, незважаючи на спокійну погоду, сонячну і теплу ще вчора. Сьогодні внаслідок переміщення арктичного повітря з півночі Європи і утворення над територією України активного циклону, над північно-східним регіоном, очікуємо на ускладнення погодних умов», — розповіла вона.

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Упродовж 6−7 квітня в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях можливі сильні опади у вигляді мокрого снігу і снігу. Місцями сніговий покрив досягне 10 см, а на дорогах буде ожеледиця, що створить складні умови для водіїв, особливо у неділю і понеділок.

6 квітня в західних і північних областях очікуються заморозки, в той час, як на Південному Сході залишатиметься тепло з температурою до +18°C. У центральних областях можливі локальні грози, а в західних — прохолодно. Вітри посиляться до 15−20 м/с.

За її словами, завтра на заході очікується сніг, температура знизиться до -3°C, а денні максимуми не перевищать +4°C. В решті регіонів — дощ і мокрий сніг при температурі +1+8°C. Південь і Схід будуть теплішими, до +15°C. 7 квітня на всій території можливий сніг, заморозки вночі, вдень прохолодно, до +4°C.

За словами синоптикині, заморозки триватимуть до 10 квітня, знижуючи температуру і спричиняючи опади у вигляді снігу та дощу. У перші дні квітня вже спостерігалися заморозки і сніг, що є частиною циклічних змін. Потепління прогнозується поступово, зокрема після 10 числа.