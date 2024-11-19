В Україні розпочнеться цикл дощів і похолодання: що чекає на кожен регіон

Вже 21 листопада в Україні розпочнеться похолодання, яке охопить всю територію.

В Україні з 20 листопада розпочнеться зміна погодних умов. У західних областях очікуються сильні дощі, в той час, як на більшій частині країни залишатиметься тепло. Температура повітря в середньому підвищиться до +9+15 градусів, а на Закарпатті, Львівщині та Волині буде свіжіше — від +6 до +9 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на решті території України опади малоймовірні, однак західні області зазнають сильних дощів, що є попередженням про майбутні зміни.

Вона розповіла, що з 21 листопада атмосферний фронт рухатиметься далі, тягнучи за собою опади (дощ з переходом у сніг), похолодання та посилення вітру. Вже 22 листопада похолодання охопить всю територію країни.

У Києві, 20 листопада, дощів не очікується, а температура повітря залишатиметься теплою — до +11 градусів. Проте з 21 по 23 листопада в столиці слід очікувати на похолодання, дощі та сильний вітер.

Нагадаємо, що раніше синоптики заявили, що цього року в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури.

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