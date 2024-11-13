В Україні розробили план створення ядерної зброї на випадок припинення підтримки США — The Times

Україна здатна розробити елементарну ядерну бомбу за декілька місяців, якщо США припинять військову допомогу.

Про це пише The Times з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними документа, Україна могла б швидко створити базовий ядерний пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби, скинутої на Нагасакі 1945 року.

"Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Мангеттенського проєкту, не було б складним завданням і 80 років потому", – зазначають автори.

Через неможливість швидко збудувати потужності для збагачення урану Україна могла б використати плутоній з відпрацьованих паливних стрижнів своїх дев'яти активних реакторів.

"Вага плутонію, наявного в Україні, може бути оцінена в сім тонн... цього достатньо для сотень боєголовок з тактичною потужністю в кілька кілотонн", – йдеться в документі.

"Цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або сконцентровані військові, промислові чи логістичні об'єкти", – пояснив Олексій Їжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень України.

Документ, підготовлений Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння, начебто буде представлений на конференції за участі міністрів оборони та стратегічних галузей промисловості. Хоча уряд його не схвалив, він створює правову основу для виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї через порушення Росією Будапештського меморандуму.

Директор центру Валентин Бадрак наголошує на екзистенційній загрозі: "Якщо росіяни захоплять Україну, мільйони українців будуть вбиті в умовах окупації. Мільйони з нас воліють краще померти, ніж потрапити до ГУЛАГу".

За його словами, через пів року Україна зможе продемонструвати потенціал балістичних ракет з дальністю 1000 км, хоча західні експерти оцінюють термін створення такої зброї у п'ять років.

Олексій Їжак вважає, що порогом для початку програми ядерного переозброєння стало б захоплення росіянами Павлограда, розташованого за 60 миль від лінії фронту. "Я був здивований тим, з яким пієтетом Сполучені Штати ставляться до російської ядерної загрози. Можливо, це коштувало нам війни. Вони ставляться до ядерної зброї, як до якогось Бога. Тож, можливо, настав час і для нас молитися цьому Богу", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, заявив, що безпеку України може гарантувати або членство в НАТО, або ядерна зброя. Після цього видання Bild із посиланням на анонімне джерело в українському уряді написало, що Україна має всі необхідні компоненти, технології та фахівців, щоб створити першу ядерну бомбу вже через кілька тижнів після ухвалення такого рішення.

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