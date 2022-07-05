В Україні розробили план відбудови соцінфраструктури Fast Recovery: 40 тисяч об'єктів потребують відновлення

Офіс Президента України розробив план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України Fast Recovery.

У понеділок, 4 липня, уряд презентував план Fast Recovery на конференції з відбудови України в швейцарському місті Лугано.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



"Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд", - йдеться у повідомленні.



Відомо, що на деокупованих територіях вже зараз необхідно відновити майже 40 тисяч об’єктів. Серед них відновлення потребують: майже 400 шкіл, приблизно 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання). Усі інші об’єкти - це житлова інфраструктура. Переважно це багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло.



"Паралельно з цим ми працюємо над довгостроковим проєктом відновлення та трансформації нашої держави. Нині поверхова оцінка збитків нашої країни від російських ударів вже перевищує $700 млрд", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна голова Київської обласної воєнної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що лише на Київщині за час повномасштабної війни окупанти пошкодили та знищили близько 26 тисяч об'єктів. Йдеться про житлові будинки, підприємства, освітні та медичні установи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України.

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