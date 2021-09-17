В Україні розробили систему моніторингу олігархів: Данілов розказав, як вона працюватиме

Система має три рівні роботи та може працювати із різними документами.

В Україні розробили систему моніторингу олігархів. Її запустять на виконання законопроєкту №5599 у випадку його ухвалення в цілому.

Також читайте В Україні збільшать фінансування сектору безпеки та оборони: на що планують витратити гроші

Про це 17 вересня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Апаратом РНБО було поставлено завдання розробити систему моніторингу і ми сьогодні мали звіт про те, що вона була розроблена та введена в експлуатацію від серпня 2021 року. Це - сучасна інформаційно-аналітична система третього класу, найвищого рівня складності. Вона зможе робити моніторинг всіх тих людей, які після прийняття закону про олігархів будуть під цією системою. Ця система готова. Вона має три рівні роботи: може працювати із відкритими документами, документами для службового користування та тими, які мають гриф "таємно". Таких систем у нашій державі майже не існує. Система побудована для того, щоб у разі прийняття Верховною Радою закону, ми відразу змогли відреагувати на всі ті питання, які поставить перед нами законодавець", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив до 7 вересня розробити систему моніторингу олігархів.

Також ВР ухвалила законопроєкт про олігархів у першому читанні. У документі вказано визначення, хто такі олігархи — це особи, які "мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору". Документ має обмежений термін дії — 10 років.

Новини України: порція санкцій від РНБО – хто потрапив під обмеження

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання