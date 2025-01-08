В Україні розроблено нові стандарти для домедичної допомоги військовим

Військові проходитимуть дві основні програми: базову домедичну допомогу та поглиблену підготовку

Міністерство оборони України затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для покращення компетентності військових.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Документ включає два основних стандарти: базову домедичну допомогу та розширену домедичну допомогу базового рівня.

Перший стандарт охоплює навички, які військові отримують під час загальновійськової підготовки: надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, запобігання гіпотермії та евакуація поранених.

Другий стандарт передбачає більш поглиблену підготовку, яка зосереджена на допомозі в складних умовах, забезпеченні прохідності дихальних шляхів, підтримці кровообігу та техніках переміщення поранених.

Навчання включатиме лекції з мультимедійним супроводом, практичні заняття в малих групах та симуляції в польових умовах. Оцінка буде здійснюватися через спеціальні листи, що поєднують теорію та практику. Військові, які продемонструють високі результати, зможуть пройти подальшу підготовку за медичними спеціальностями.

Впровадження цих стандартів дозволить ефективно надавати домедичну допомогу в бойових умовах, зберігаючи життя та здоров’я військовослужбовців.

Нагадаємо, щоб стати бойовим медиком, необов’язково мати медичну освіту, але треба пройти відповідну фахову підготовку. Детальніше читайте в матеріалі ТСН.ua.

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