В Україні розробили програму, яка визначає ворожу техніку на фото та відео: як вона працює

В Україні розробили унікальну програму на базі штучного інтелекту, яка миттєво визначає ворожу техніку на фото та відео. Тепер аналітики та військові зможуть економити десятки годин роботи, отримуючи точні дані про позиції супротивника практично в реальному часі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, а також команда оборонної технологічної ініціативи Brave1 у Facebook.

«Раніше аналітики витрачали години на ручний аналіз даних із дронів. Тепер українська розробка робить це за лічені секунди. Clarity економить до 90% часу й працює навіть на звичайному ноутбуці», — зазначив Федоров.

Як працює Clarity і чим унікальна Clarity Pro

Першу версію Clarity українські розробники представили у рамках конкурсу pre-seed стартапів Happy New Fear Hackathon від Brave1. Саме тоді команда отримала грант, який дозволив створити вдосконалену версію — Clarity Pro.

Оновлена програма має розширені можливості:

· розшифровує фото та відео за кілька секунд;

· визначає координати об’єктів на мапі;

· автоматично створює та дешифрує ортофотоплани;

· інтегрується у робочі процеси військових підрозділів.

Хто вже користується Clarity

Програму активно застосовують понад 250 пілотів, аналітиків і розвідників із бойових підрозділів, серед яких «Ахіллес», «Nemesis», «Рубіж», 40 ОБрБО та інші. Завдяки їхнім відгукам система постійно вдосконалюється та отримує нові функції.

Чому це важливо

Clarity допомагає скоротити так званий kill chain — ланцюг від виявлення цілі до її ураження. Якщо раніше аналіз займав години, то тепер рішення можна ухвалити значно швидше. Це не лише підвищує ефективність роботи армії, а й зберігає життя військових.

«Штучний інтелект уже воює на боці України. І це лише початок. Ми закликаємо створювати ще більше проривних рішень на базі AI для нашої армії разом із Brave1», — додав Михайло Федоров.

Таким чином, український стартап показує, як технології можуть посилювати оборону, зменшувати людські ризики та робити армію більш мобільною й сучасною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що світові науковці та технологічні лідери б’ють на сполох через те, що розвиток надпотужного штучного інтелекту може закінчитися повним зникненням людства.