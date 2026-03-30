В Україні розробили унікальний метод знищення ворожих цілей Patriot: чим він особливий

Patriot / © Getty Images

Реклама

Україна навчилася економно використовувати ракети комплексу ППО Patriot і цим здивувала партнерів.

Про це заявив нардеп Єгор Чернєв у коментарі «Новини.LIVE».

«Держава здобула унікальний досвід застосування ЗРК, якого не мала жодна країна. Зокрема, через дефіцит ракет українські військові перейшли на „ручний режим“ і збивають одну ціль однією протиракетою», — сказав він.

Реклама

Єгор Чернєв зазначив, що у стандартному автоматичному режимі зазвичай використовують 2–3 ракети на одну ціль, тоді як український підхід дозволяє значно економити боєприпаси.

