В Україні розширено перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією: нещеплених відсторонюватимуть

Невакцинованих медиків і місцевих чиновників почнуть відсторонювати від роботи від 31 січня.

В Україні 31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, яким розширено перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою. Йдеться про працівників органів місцевого самоврядування; медзакладів; комунальних підприємств, установ та організацій.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 11 січня.

Очільник МОЗ зауважив, що в останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксується зростання кількості випадків інфікування штамом "Омікрон" у більшості європейських країн. А це, за його словами, може створити суттєве навантаження на медичну систему.

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"Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою. 31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664 від 30 листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19", – сказав Віктор Ляшко.

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19, додаються працівники: органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Слід наголосити, що ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень проти коронавірусу та медичний висновок на підтвердження цього.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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