В Україні розширили перелік громадян, які можуть отримати статус учасника бойових дій

Учасники руху опору, які перебували в полоні, відтепер мають право на отримання статусу учасника бойових дій.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони вніс зміни до відповідного порядку.

"На отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу", — йдеться у повідомленні.

Оновлений порядок також уточнює підстави для надання цього статусу.

Зазнав змін і склад спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД. З неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, але й військовослужбовці.

Нагадаємо про скандал на Київщині. Там сільрада відмовилася вшановувати загиблого воїна.

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