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В Україні розширили перелік громадян, які можуть отримати статус учасника бойових дій

В Україні розширили перелік громадян, які можуть отримати статус учасника бойових дій

Тепер статус УБД зможуть отримати полонені учасники руху опору

Тепер статус УБД зможуть отримати полонені учасники руху опору.

Учасники руху опору, які перебували в полоні, відтепер мають право на отримання статусу учасника бойових дій.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони вніс зміни до відповідного порядку.

"На отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу", — йдеться у повідомленні.

Оновлений порядок також уточнює підстави для надання цього статусу. 

Зазнав змін і склад спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД. З неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, але й військовослужбовці.

Нагадаємо про скандал на Київщині. Там сільрада відмовилася вшановувати загиблого воїна.

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