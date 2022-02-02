В Україні розширили перелік медзакладів, де робитимуть безкоштовне пересадження кісткового мозку

В Україні розширили перелік медзакладів, де робитимуть безкоштовне пересадження кісткового мозку

На 2022 рік у держбюджеті закладено 900 млн грн для розвитку системи трансплантації в Україні в межах "пілоту".

Уряд 2 лютого розширив перелік медзакладів, які здійснюватимуть трансплантації кісткового мозку в межах пілотного проєкту. Таким чином, до списку додалося ще три медзаклади, які розташовані у Києві, Львові та Дніпрі.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко 2 лютого.

"Перелік з шістьох медзакладів-учасників пілоту, які можуть надавати послуги з трансплантації кісткового мозку, доповнено ще трьома. Усі витрати за проведені операції лікарням-учасникам пілотного проєкту повністю покриваються коштами державного бюджету. Для пацієнтів трансплантація є безоплатною", - уточнив Ляшко.

Він нагадав, що на розвиток системи трансплантації в держбюджеті цього року передбачено понад 900 млн грн, що майже удвічі більше, аніж торік.

Здійснювати діяльність, пов’язану з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин у межах пілотного проєкту можуть також:

КНП Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"

Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами

КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" Дніпропетровської обласної ради.