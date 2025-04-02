В Україні розширили правила бронювання працівників: хто уникне мобілізації

Комунальні підприємства тепер можуть бронювати 75% працівників: хто отримає відстрочку від мобілізації / © ТСН.ua

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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам критичної інфраструктури бронювати до 75% своїх працівників.

Про це повідомили в Міністерстві розвидку громад та територій України.

Раніше поріг бронювання був 50%, а тепер його підвищили до 75%, що допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері житлово-комунального господарства.

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Кого торкнуться зміни

Рішення стосується фахівців, які працюють у таких сферах: теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів.

За словами заступника Міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука, комунальні підприємства часто працюють на межі можливостей через кадровий дефіцит. Завдяки цьому рішенню вони зможуть:

Стабільніше працювати та оперативніше реагувати на аварійні ситуації.

Забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури.

Планувати свою діяльність в умовах воєнного стану.

Крім того, спрощуються вимоги до критеріїв заробітної плати працівників, яких можна бронювати.

Нагадаємо, після 1 квітня бронювати своїх працівників можуть лише компанії та підприємства, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог.