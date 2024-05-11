В Україні розташований найнебезпечніший об'єкт у світі: може вбити за 2 дні, якщо дивитися на нього лише 5 хвилин

Слоняча лапа – один з найнебезпечніших об'єктів на Землі.

Це може здатися надприродним, але є один цілком реальний предмет, настільки смертоносний, що навіть погляд на нього може вбити. І цей предмет знаходиться в Україні.

Про це пише Daily Mail.

Ця смертоносна річ отримала назву "Чорнобильська слонова нога". Вона являє собою шматок застиглої лавоподібної маси шириною 2 метри, яка утворився з розплавленого ядра Чорнобильського ядерного реактора. Це продукт розкаленого уранового пального, яке почало плавитися всередині активної зони пошкодженого реактора.

"Лише 300 секунд у кімнаті з так званою "слоновою ногою" залишать вам лише два дні життя", – зазначають у виданні.

Через інтенсивне випромінювання було зроблено лише кілька фотографій "слонячої ноги".

Навіть зараз, майже через 40 років після вибуху, входити в кімнату з цим предметом може бути смертельно небезпечним, і загроза може зберігатися протягом століть.

У 1986 році "слоняча нога" випромінювала 10 000 рентгенів (міра радіації) на годину – приблизно в 1000 разів більше, ніж доза, необхідна для розвитку раку.

Через 30 секунд перебування поряд з нею з′являється втома і запаморочення на цілий тиждень. Через 2 хвилини – крововилив в клітинах тіла, а через 4 хвилини почнеться блювота, діарея та лихоманка. За 5 хвилин можна отримати смертельну дозу радіаційного опромінення, яка майже напевно завершиться смертю через дві доби.

Хоча ядерний матеріал повільно охолоджується, він, ймовірно, залишатиметься небезпечним ще багато років.

Лише через десять років після аварії, за допомогою більш сучасної техніки та засобів захисту, фахівці змогли опуститися всередину реактора і зробити перші знімки. На цій фотографії, зробленій 10 років потому, випромінювання все ще настільки високе, що заважало проявленню плівки. На ній зображений Артур Корнєєв – заступник директора об'єкту "Укриття" на Чорнобильській АЕС.

Артур Корнєєв біля "слонової ноги". Рівень радіації поблизу залишався настільки високим, що спотворив фотографію / Фото: Фото з відкритих джерел

Корнєєв, швидше за все, відвідував це приміщення частіше, ніж будь-хто інший, так що зазнав, мабуть, максимальної дози радіації. За даними з відкритих джерел, Корнєєв помер 2022 року у 73-річному віці.

Нагадаємо, що в Україні оголосили підозру заступнику гендиректора "Росатома" за розграбування Чорнобильської АЕС під час окупації.

24 лютого 2022 року російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС, а персонал станції взяли в заручники. 31 березня 2022 російські загарбники пішли з ЧАЕС, перед цим розграбувавши станцію.

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