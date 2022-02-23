В Україні сайт з пошуку роботи Work.ua перевів 5 млн грн на потреби армії

В Україні сайт з пошуку роботи Work.ua перевів 5 млн грн на потреби армії

Компанія заявила про готовність підтримувати ЗСУ в боротьбі з агресором.

В Україні звичайні громадяни та великі компанії почали надавати грошову допомогу ЗСУ. Так, сайт з пошуку роботи Work.ua перевів на потреби армії 50 млн грн.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний"

Найбільший в Україні сайт для пошуку роботи та співробітників приєднався до благодійної акції. Work.ua перевів 5 мільйонів гривень до благодійного фонду "Повернись живим".

"Наша команда продовжує працювати в Україні. Наш центральний офіс у Дніпрі. Ми любимо свою країну і робимо все, щоб її захистити", - говорять у компанії.

Нагадаємо, що в БФ "Повернись живим" за добу надійшло коштів більше ніж за весь минулий рік.

"За вчора ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік (20 502 560,36 грн). Доба проти року. Наша бухгалтерія ледь встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески у реальну допомогу на передовій", йдеться в повідомленні.

Допомогти українській армії громадяни можуть за посиланням.

Нагадаємо, що СБУ з'ясувала, що Росія закупила 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. В СБУ вважають, що РФ використовуватиме їх для російських солдатів, якщо РФ піде на повномасштабне вторгнення в Україну.

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