В Україні ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку: що відомо

Кабінет міністрів за ініціативи МВС ухвалив постанову, яка надає право на відстрочку від мобілізації рідним зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що урядом приведено у відповідність до вимог Закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" процедуру отримання відстрочки на військову службу під час мобілізації для рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

У міністерстві наголошують, що отримали значну кількість звернень від рідних осіб, зниклих безвісти із проханням усунити юридичну колізію, що унеможливлює їхнє право на отримання відстрочки від мобілізації

Раніше підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Втім, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Тому рідні осіб, зниклих безвісти, були позбавлені можливості отримати відстрочку. Тепер рідним потрібно буде отримати витяг з Реєстру осіб, зниклих безвісти - замість рішення суду.

До категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відносяться:

жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;

жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ТЦК можуть мобілізувати навіть заброньованих працівників.

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