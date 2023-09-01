В Україні ще одній категорії громадян дозволили виїжджати за кордон

Виїжджати громадяни можуть за однієї умови.

В Україні дозволили виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями, але є нюанс.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зокрема, дозволили виїжджати студентам, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

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"Таким особам можна виїжджати за межі України, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні виник юридичний казус, коли в законі заборона виїзду чоловіків за кордон фактично не зафіксована, проте на практиці ситуація протилежна.

Також Голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія пояснив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок про "непридатність" до мобілізації можуть екстрадувати до України і покарати їх відповідно до законодавства.

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