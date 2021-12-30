В Україні ще одній категорії людей рекомендують робити бустерне COVID-щеплення: у МОЗ пояснили його необхідність

В Україні ще одній категорії людей рекомендують робити бустерне COVID-щеплення: у МОЗ пояснили його необхідність

Наразі бустерне щеплення роблять медикам.

В Україні рекомендували робити бустерне COVID-щеплення людям, які старші 60 років. Додаткову дозу рекомендують вводити через 6 місяців після завершення базового курсу вакцинації.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в коментарі "Суспільному".

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Він нагадав, що минулого тижня відповідне рішення ухвалила Національна технічна група експертів, які розглядали питання ширшого використання бустерної дози. Найімовірніше, за його словами, це рішення також будуть вводити в дію відповідним наказом МОЗ.

Кузін пояснив, що завдяки бустерній дозі підвищується ефективність вакцинального комплексу.

"Якщо ми подивимося на ефективність проти "Омікрону" звичайного вакцинного комплексу, то за останніми науковими дослідженнями приблизно на 30% знижується ефективність вакцини проти важкого перебігу хвороби коронавірусної, від ризику захворіти або від ризику померти. Для того, щоб поновити такий рівень захисту, зробити його тим, який заявлено первинно, бустерна доза вона є рекомендована, вона дозволяє поновити такий рівень захисту", - уточнив головний санлікар.

Наразі Міністерство охорони здоров'я вже дозволило застосувати бустерну дозу медикам: її станом на 30 грудня отримали вже 1392 людини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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