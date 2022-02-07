В Україні ще одній категорії населення дозволять купувати ліки за “ковідну тисячу": коли буде рішення

В Україні ще одній категорії населення дозволять купувати ліки за “ковідну тисячу": коли буде рішення

Мінфін отримав доручення зробити прогноз виплат за "бустер".

В Україні цього тижня буде ухвалено рішення про розширення програми "єПідтримка", у межах якої "ковідну тисячу" за вакцинацію витратити на купівлю ліків зможуть особи з інвалідністю I та ІІ груп.

Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі президента України.

Крім того, найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги. Загалом у межах програми "єПідтримка "українцям вже перераховано 7,8 млрд грн.

"Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої Президентом програми "єПідтримка": окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, одну тисячу гривень можуть отримати українці, які мають дві дози щеплення від коронавірусу. Нещодавно президент Володимир Зеленський обіцяв, що у межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення.

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