В Україні ще шість областей мають ризик переходу до "червоної" зони карантину: Ляшко назвав, які саме

Івано-Франківська та Рівненська області вже "почервоніли".
Ще шість регіонів в Україні мають ризик перейти до "червоної" зони карантину. Це Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області.
Про це під час Години запитань до уряду в Раді 28 січня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Він нагадав, що до "червоного" рівня карантину вже наразі віднесено Івано-Франківську та Рівненську області.
"І невипадково спалах розпочинається саме із заходу України та цих двох регіонів. Це регіони із одним із найнижчих рівнів охоплення повним курсом вакцинації - 36% та 42% дорослого населення відповідно... Регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік червоного рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до "червоного" рівня наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", - наголосив Ляшко.
Він додав, що регіони-лідери з вакцинації, а це Київ, Київська та Полтавська області, перебувають у "жовтому" рівні карантину та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізацій та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.
Варто зазначити, що згідно з даними МОЗ, станом на 28 січня в Україні дві області вже "червоні" - Івано-Франківська та Рівненська, 15 - "помаранчеві" та 8 регіонів, зокрема і Київ - "жовті".
Нагадаємо, другий день поспіль коронавірус б'є рекорди. Так, 28 січня ми маємо понад 34 тисячі інфікованих - це на 2 тисячі більше, ніж вчора.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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