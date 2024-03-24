В Україні ще у двох областях можуть запровадити графіки відключення світла

Окрім Харкова, де зараз діють графіки відключення електроенергії, застосовані вони можуть в Одещині та Хмельниччині.

У двох областях України через ситуацію з електроенергією можуть ввести графіки відключення світла. Це сталося після масованого обстрілу з боку окупантів 22 березня.

Про це повідомили в “Укренерго”, голова Одеської ОВА Олег Кіпер та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, окрім Харкова, де зараз діють графіки відключення електроенергії, застосовані вони можуть в Одещині та Хмельниччині. В Одесі, наприклад, зараз відключених абонентів немає, однак якщо зростатиме навантаження - можливі планові відключення з технічних причин.

"Енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб остаточно привести енергосистему в нормальний стан. Не використовуйте одночасно потужні електричні пристрої, по можливості вмикайте прилади не в піковий години", - наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Водночас в Харкові наразі відключено від електроенергії до 200 тисяч абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.

"Розробляються графіки планових відключень. Це дасть змогу подавати електроживлення на всіх споживачів міста", - розповів голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти знову влаштували дроновий терор південно-східних регіонів. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч.

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