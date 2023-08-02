В Україні сертифікували першу машину для розмінування, яку виготовили в Харкові: що відомо

Тепер в Україні щомісяця виробники можуть виготовляти по дві такі машини для розмінування.

В Україні сертифікували машину для підготовки ґрунту до розмінування, яку розробили у Харкові. Це дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування деокупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що українська техніка має переваги над закордонними машинами з розмінування. Це, зокрема, простота її конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту. Водночас розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі щомісяця виробники можуть виготовляти дві такі машини.

"Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, ми підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні – масштабувати виробництво вітчизняних виробників", - сказала перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

В Україні сертифікували першу машину для розмінування / Фото: Олег Синєгубов

За її словами, такі машини, як розробка харків’ян, будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні.

Слід зазначити, що сьогодні в Україні працюють близько 3000 фахівців та всього 20 машин для розмінування, з яких три – на Харківщині. Для пришвидшення очищення території країни від мін та вибухівки цих потужностей недостатньо. Тому на кожній зустрічі з закордонними партнерами порушується питання щодо постачання необхідного обладнання, навчання піротехніків, фінансового забезпечення гуманітарного розмінування.

Окрім того, Уряд веде роботу з налагодження виробництва необхідної закордонної техніки на території України. Зокрема, на території держави локалізуватимуть виробництва хорватська корпорація "DOK-ING d.o.o." та данська HYDREMA – українські та іноземні виробники вже підписали відповідні Меморандуми.

Ще в середині травня 2023 року очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області запустили в роботу машину для розмінування, виготовлену харківськими спеціалістами.

Тоді йшлося про існування машини в єдиному екземплярі. Однак Синєгубов наголошував на високій ефективності машини. Ця техніка має натискний принцип дії та, окрім знешкодження протитанкових і протипіхотних мін, здатна ліквідувати розтяжки.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що внаслідок бойових дій наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі. Вибухонебезпечні предмети забруднили територію країни розміром приблизно з Флориду чи Уругвай. На розмінування знадобляться десятки років та мільярди доларів.

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