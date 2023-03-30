В Україні сержанти зможуть обіймати офіцерські посади навіть без вищої освіти

Йдеться про військових, які здобули вагомий бойовий досвід та успішно виконують обов’язки на займаних посадах.

У Міноборони України повідомили, що сержанти без вищої освіти, але з бойовим досвідом, зможуть обіймати офіцерські посади.

Про це заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони полковник Сергій Литовченко розповів на брифінгу.

Він пояснив, що в умовах інтенсивних боїв в Україні суттєво зросла потреба ЗСУ у комплектуванні посад молодших офіцерів.

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На сьогодні первинні посади молодшого офіцерського складу комплектуються перш за все випускниками військових закладів вищої освіти, офіцерами запасу, сержантами і старшинами, які мають вищу освіту.

Водночас на сьогодні на посадах офіцерів служить певна кількість сержантів і старшин, які не мають вищої освіти та відповідного курсу військової підготовки. Однак такі військові здобули вагомий бойовий досвід та успішно виконують службові обов’язки на займаних посадах.

"Саме вмотивований та досвідчений особовий склад дає змогу нашій державі отримувати нові перемоги та звільняти окуповані території", – зауважив Литовченко.

Зауважимо, що Верховна Рада 20 березня ухвалила закон, спрямований на підвищення укомплектованості первинних посад молодшого офіцерського складу під час дії воєнного стану.

Окрім того, 23 березня парламент ухвалив закон №8169, який, зокрема, передбачає, що термін військової служби для мобілізованих визначатиметься окремим рішенням президента.

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